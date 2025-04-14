Зеленський розповів, чи можна зменшувати чисельність української армії

Власне військо – одна із гарантій безпеки для України. Однак наразі його розміри не дозволяють проводити великі операції з деокупації територій, а лише стримувати ворога.

Тож чисельність української армії зменшувати не можна. Про це в інтерв'ю для 60 Minutes від CBS News розповів Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Що заявив президент

Оскільки наразі Дональд Трамп не підтримує вступ України до НАТО, то, за словами Зеленського, "повинно бути щось подібне".

Йдеться про українське військо та іноземний контингент. Через неможливість проведення операцій з деокупації наразі найважливіше – це стримувати агресора.

Перша наша гарантія безпеки – не зменшення армії, а її підтримка, укомплектування, фінансування,

– наголосив президент.

Другий складник – миротворці з інших країн "у морі, у небі, на землі" України. І хоча це можливо лише після припинення вогню, присутність контингенту може гарантувати, що Владімір Путін не наважиться нападати знову.

До слова, Зеленський також заявив, що повне припинення вогню є можливістю переходу до дипломатичного врегулювання війни, однак Путін цього нібито не хоче.