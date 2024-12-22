Один з найвищих показників за останні роки: за добу кордон перетнули 150 тисяч громадян
Кількість перетинів державного кордону досягла рекордних показників. За минулу добу кордон перетнули 150 тисяч осіб.
Зростання спостерігається на всіх ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.
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У чому причина такого зростання перетинів кордону
Кількість перетинів державного кордону досягла рекордних показників. За минулу добу кордон перетнули 150 тисяч осіб, що є одним із найвищих результатів за останні роки. У Державній прикордонній службі пов'язують це із наближенням різдвяних свят. Українці, ймовірно, їдуть до своїх родичів за кордон і з-за нього.
При цьому істотної різниці у кількості в’їздів до України над виїздами не відзначається. Протягом доби кордон в обох напрямках перетнули близько 75 тисяч громадян. Інтенсивний рух спричиняє утворення черг на пунктах пропуску.
Зростання пасажиропотоку спостерігається на всіх ділянках кордону, але найбільша активність фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Ми повідомляли, що там пасажиропотік зріс на 25%. Це призвело до накопичення транспорту в пунктах пропуску. Найбільше навантаження на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Смільниця" та "Нижанковичі". Незначна перевага у цифрах виїзду над в'їздом.