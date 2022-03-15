Чиста "п'ята колона", – Антипович про українців, які досі підтримують Путіна

Досі залишається 2% українців, які вважають, що Путін прислав сюди своїх окупантів, аби врятувати російськомовних. Про це свідчать дані нещодавнього опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Тезу про "визволителів" тривалий час насаджувало політичне керівництво країни-агресорки, зокрема Володимир Путін. За словами директора соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, на жаль, в Україні такі люди завжди були і є досі.

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Колаборанти є завжди

Як він зазначив, у кінці 2021 року і навіть практично перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну соцгрупа "Рейтинг" фіксувала близько 11% українців, які позитивно ставилися до Путіна. Тією чи іншою мірою, однак вони були.

Кілька відсотків чистої "п'ятої колони" в Україні залишиться. Колаборанти однаково є. Їх небагато, але вони все ж є,

– зазначив Антипович.

На його думку, людям, які чекали "російського визволення" окупанти вже показали все. Він також згадав, що подекуди навіть московський патріархат почав виступати проти війни та Путіна. Однак, на жаль, завжди залишатимуться ті кілька відсотків, які продовжуватимуть підтримувати агресора.

До слова, більшість українців вважають, що наша держава рухається в правильному напрямку. Такі дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 12 – 13 березня. Зазначається, що це найвищий показник за всю історію.

Антипович розповів про "п'яту колону" в Україні: дивіться відео