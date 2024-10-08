Експомічник радника Путіна: СБУ затримала одного із кремлівських ідеологів "СВО" проти України

СБУ спільно з іноземними партнерами та ДПСУ провела спецоперацію, під час якої затримала Дмітрія Чистіліна – колишнього помічника радника Владіміра Путіна. Він також є одним з ідеологів так званої "СВО", а також просуває кремлівську ідеологію за межами Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України. Кремлівському ідеологу вже повідомили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала кремлівського ідеолога

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Державною прикордонною службою провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмітрія Чистіліна – кремлівського ідеолога збройної агресії Росії.

Фігурант є помічником екс-радника Путіна Сєргєя Глазьєва – одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З 2016 до 2024 років Чистілін підготував для Кремля низку так званих "аналітичних матеріалів", у яких підтримував російську агресію та "інтеграцію" тимчасово окупованих територій до складу Росії.

Ба більше, Чистілін є автором багатьох публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України. Путінський прихвостень також бере активну у просуванні інтересів Кремля за межами Росії, зокрема – організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.