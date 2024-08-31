Це вже не просто "чорна мітка": чи може Путін пожертвувати Шойгу

В Росії продовжуються чистки серед людей, які були наближеними до колишнього міністра оборони Шойгу. Так, днями заарештували генерала Попова, якого підозрюють в шахрайстві. Зараз в Кремлі "копають" під Шойгу на повну.

Про це наголосила в розмові з 24 Каналом російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що до самого Шойгу російський диктатор також добереться, але трохи пізніше.

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Кремль вдає, наче бореться з корупцією

Курносова озвучила, що ситуація довкола арештів серед силовиків дозволяє відвертати увагу російського суспільства від подій в Курській області. Крім того, Кремль намагається продемонструвати росіянам, що наче бореться з корупцією, а у всіх провалах російської армії винні генерали.

Арешт Попова – це вже не просто "чорна мітка" Шойгу, не просто попередження, це знак, що Шойгу треба забитися в кут, сидіти там і не висовуватися взагалі. От як раз вже після Попова наступним може стати й сам Шойгу,

– припустила Курносова.

Зараз Шойгу обіймає посаду секретаря радбезу Росії, але це не зрівняти з попередньою посадою міністра оборони, де він контролював величезний потік фінансів. Політична аналітикиня зазначила, що Путін дуже повільно розходиться з людьми.

Шлях в нікуди буде відбуватися маленькими кроками, поки що заарештовують тих, хто був навколо Шойгу. Впевнена, що з цих генералів вибивають показання на нього. І коли це зроблять, то вже з солідною текою документів прийдуть до Путіна з запитанням, садити за ґрати Шойгу чи ні,

– зазначила Курносова.

Російська опозиціонерка вважає, що, залежно від того, наскільки в той момент буде потрібно знайти винуватого за чергові провали російської армії на війні, може статися так, що заарештують і самого Шойгу.