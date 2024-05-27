Путін рішуче взявся за чистки в міноборони: у NYT пояснили, чому він це робить

Росія наступає на кількох напрямках фронту. Водночас російський президент Владімір Путін почав чистки в міноборони та активно продовжує їх.

Журналісти The New York Times окреслили причини, чому російський президент проводить ці чистки. Там відзначили, що періодичні обурення через некомпетентність і корупцію у верхівці російської армії перешкоджають військовим зусиллям від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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Путін вирішив діяти

Коли російські сили втратили позиції навколо столиці України, потреба в змінах була оголена. Вона лиш зросла після того, як через кілька місяців окупантів вигнали за межі Харківської області. І після того, як лідер найманців Євген Пригожин направив своїх людей до Москви, скаржачись на глибоку гниль і бездарність верхівки російських військ, Путін, здавалося, був змушений відповісти.

Путін не робив жодних публічних кроків, які можна було б розцінити, як підтвердження критики. Він не змінював генералів та залишав керівництво на своїх місцях до недавнього часу.

Коли криза на полі бою нібито позаду, а Пригожин мертвий, російський лідер вирішив діяти, змінивши міністрів оборони вперше за понад десять років. Крім цього, почалися арешти серед чиновників міністерства.

Ці кроки започаткували найбільшу реконструкцію в міноборони Росії. Крім цього, це також підтвердило бажання Путіна уникати великих, оперативних змін у розпалі кризи, а замість цього діяти в менш помітний час за власним вибором.

Ми повинні розуміти, що Путін – людина вперта і не дуже гнучка. Він вважає, що надто швидка і швидка реакція на мінливу ситуацію є ознакою слабкості,

– сказав Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Путіна, який зараз живе за межами Росії.

Час останніх кроків Путіна, швидше за все, свідчить про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою в Україні та своєї влади на початку свого п’ятого президентського терміну.

Змін потребували з перших днів

Російські війська досягають певних успіхів в Україні. Керівництво Кремля налаштовано оптимістично.

Вони, швидше за все, вважають ситуацію в силах достатньо стабільною, щоб покарати декого у військовому керівництві за її попередні невдачі,

– сказав Майкл Кофман, експерт з російської армії.

Попит на зміни у верхівці російської армії стримували з перших днів вторгнення. Тоді ширились історії про російських солдатів, які йшли на війну без належної їжі та спорядження.

Гнів закінчився припиненням повстання Пригожина. Він навіяв корупцію на вищому рівні російським рядам і громадськості, критикуючи Шойгу та генерала Гєрасімова. Його невдалий заколот показав, що проблеми в міністерстві оборони під керівництвом Шойгу, надзвичайно серйозні і що населення жадає оновлення.

Владімір Путін тепер, схоже, виступає проти тих самих чиновників, проти яких виступав Пригожин.

Хто потрапив під чистку

Першим передвісником змін став арешт Тимура Іванова, протеже Шойгу та заступника міністра оборони, відповідального за проєкти військового будівництва. Його російська влада звинуватила в отриманні великого хабаря. Він заперечує правопорушення.

Тоді Кремль оголосив, що він змінив Шойгу та обрав Бєлоусова, одного зі своїх давніх радників з економічних питань, новим міністром оборони. Шойгу перевели керувати Радою Безпеки Росії, де він все ще матиме доступ до президента, але не матиме прямого контролю над грошима.

Бєлоусов не має військового досвіду. Але він може похвалитися відносно чистим іміджем і довгою урядовою кар’єрою, незаплямованою великими корупційними скандалами.

Якщо ви хочете виграти війну, корупція в більших масштабах, яка впливає на результати на полі бою, принаймні теоретично, не є чимось, чого ви хочете,

– сказала Марія Енгквіст, заступниця керівника відділу досліджень Росії та Євразії в Swedish Defense Research.

Водночас вона назвала корупцію в Росії "особливістю", а не помилкою. За її словами, корупція є інструментом отримання впливу, але вона також може бути використана проти вас у будь-який момент, залежно від того, чи ви говорите неправильну річ у неправильний час чи приймаєте неправильне рішення в неправильний час.

У травні арешти в міністерстві оборони почастішали: за звинуваченнями в корупції затримано ще чотирьох високопоставлених генералів і чиновників оборони. Дмитро Пєсков, речник Кремля, заперечив, що арешти є "кампанією".

Звинувачення в корупції проти високопосадовців Міністерства оборони супроводжуються обіцянками більших фінансових і соціальних пільг рядовим солдатам. Це очевидна спроба покращити моральний дух і заспокоїти критиків-популістів.

Не тільки корупція

У першому виступі після призначення на посаду міністра оборони Бєлоусов описав свої плани щодо скорочення бюрократії та покращення доступу ветеранів війни до медичних та інших соціальних послуг.Спікер нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін і міністр фінансів Антон Силуанов висловили підтримку звільнення бійців в Україні від запропонованого підвищення податку на доходи.

Навряд чи арешти високопоставлених осіб викорінять масштабну корупцію в російському військовому відомстві, але вони можуть змусити високопосадовців двічі подумати, перш ніж вчиняти крадіжки в особливо великих розмірах, принаймні на певний період.

Окрім антикорупційного послання, принаймні один із арештів, схоже, був спрямований на зведення політичних рахунків.

Генерал-майор Іван Попов, високопоставлений російський командир, який очолював сили, що стримували контрнаступ України, дорікнув російському військовому керівництву після його усунення з посади. Його затримали за звинуваченням у шахрайстві. Він заперечує правопорушення.