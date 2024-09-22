Чистки скоро закінчаться: чому Путін не наважиться звільнити всіх генералів

В Росії продовжуються арешти генералів міністерства оборони, яких звинувачують у корупційних справах. Зокрема, нещодавно за ґратами опинився заступник ексміністра Сєргєя Шойгу – Павєл Попов. Однак невдовзі Кремль буде змушений припинити чистки.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зазначивши, що в Владімір Путін не зможе пересаджати велику кількість російських генералів попри те, що вони є корупціонерами. Також арешт ще одного заступника міністра оборони Дмітрія Булгакова виявився виправданим.

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Всі генерали – корумповані

Саме Булгаков відповідав за будівництво арсеналу в Торопці у Тверській області, куди 18 вересня влучили українські сили. Генерал російської армії тоді стверджував, що склад озброєння нібито відповідає найвищим світовим стандартам. Однак він виявився абсолютно незахищеним перед українськими безпілотниками.

Шкода, що Шойгу не змінив на посаді міністра оборони Росії генерал Булгаков. Це був би найкращий глава цього відомства. Хотілося б сподіватися, що росіяни так само як свої арсенали, захищають й самого Путіна,

– наголосив політолог.

Водночас якщо в Росії продовжать саджати високопосадовців на корупційних підставах, тоді можна кинути за ґрати всю верхівку російської армії.

І що буде далі? Путін верхи на білому коні і з шаблею в руці поведе у наступ російських військових? Ні, мають бути для цього спеціально навчені люди. Всі генерали – корумповані, інших в Росії немає, тому у певний момент потрібно буде зупинитися і припинити їх саджати,

– підкреслив він.

В Росії склалася така ситуація, що головними конкурентами військових є силовики – люди зі слідчого комітету, ФСБ тощо. Вони, на думку політолога, із задоволенням затримують військових. Силовики такі ж саме корумповані і навіть заздрять військовим, які в міноборони можуть набагато більше вкрасти.

Вони і далі б саджали генералів міноборони, але в певний момент міністр Андрєй Бєлоусов прохатиме Путіна не робити цього, тому що у нього не залишиться генералів. Ця ситуація неминуча і вона скоро настане,

– наголосив Ігор Ейдман.

Нагадаємо, що чистки в російські армії почалися у квітні 2024 року з гучного затримання заступника міністра оборони Росії Артема Іванова, якого підозрюють у корупції. Після того, як Шойгу пішов з посади глави міноборони і її обійняв Бєлоусов, арешти генералів за підозрою в корупції та шахрайстві продовжились.

Зокрема генерала армії Булгакова затримали 26 липня і його арешт схвалили російські воєнкори. На їхню думку, він був причетний до системних проблем у логістиці російського війська на початку війни у 2022 році