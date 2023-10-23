Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: звільнив кілька ключових фігур

23 жовтня 2023, 15:20
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Укази Володимира Зеленського

В Україні тривають "чистки" у різних офіційних структурах. Зокрема, 23 жовтня стало відомо про кадрові зміни у Службі безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня провів певні кадрові перестановки у СБУ. Зокрема, він звільнив кількох людей із ключових посад т призначив нових.

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Зміни на основних посадах

Анатолія Сандурського звільнили з посади заступника голови спецслужби.

Андрія Швеця призначили начальником Головного слідчого управління СБУ. Тамару Пашковську – на посаду начальника Управління роботи з особовим складом сцецслужби. Також президент змінив начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ. 

Крім цього, Володимира Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, проте він залишиться на службі. Його призначили начальником СБУ у Вінницькій області замість Анатолія Денисенка.

Зміни на посадах в СБУ

  • В Україні тривають чистки у різних структурах. Президент вже проводив кадрові перестановки у Службі безпеки. Зокрема, 12 вересня з'явився указ про звільнення начальника Управління роботи з особовим складом СБУ Фараджева Ігоря Ельхановича.
  • Жодних деталей про причини цього кадрового рішення немає. Відомо, що Фараджев обіймав цю посаду з жовтня 2019 року. Влітку 2020 року глава держави надав йому звання генерал-майора.

Автор: Вікторія Кульженко