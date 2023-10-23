Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: звільнив кілька ключових фігур

В Україні тривають "чистки" у різних офіційних структурах. Зокрема, 23 жовтня стало відомо про кадрові зміни у Службі безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня провів певні кадрові перестановки у СБУ. Зокрема, він звільнив кількох людей із ключових посад т призначив нових.

Дивіться також "Заплющував очі" на порушення за хабарі: СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету

Зміни на основних посадах

Анатолія Сандурського звільнили з посади заступника голови спецслужби.

Андрія Швеця призначили начальником Головного слідчого управління СБУ. Тамару Пашковську – на посаду начальника Управління роботи з особовим складом сцецслужби. Також президент змінив начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Крім цього, Володимира Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, проте він залишиться на службі. Його призначили начальником СБУ у Вінницькій області замість Анатолія Денисенка.

Зміни на посадах в СБУ