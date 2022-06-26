Чіткий сигнал Путіну: Байден і Шольц провели зустріч перед самітом G7

Лідери "Великої сімки" зібрались в Німеччині, аби обговорити найважливіші питання, одне з яких – війна Росії в Україні. Саміт відкрили сврєю зустріччю президент США Джо Байден та німецький канцлер Олаф Шольц.

У федеральному уряді Німеччини розповіли, що перемовини Шольц та Байден провели за сніданком. Лідери країни обговорили центральні теми, як зустрічі "Великої сімки" та майбутнього саміту НАТО в Мадриді

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Байден заявив, що США та Німеччина мають триматись разом

Перед стартом переговорів президент США зазначив, що Берлін та Вашингтон мають триматись разом. Це особливо важливо під час протидії російській агресії в Україні.

Захід посилає сигнал Путіну, – Шольц

Схожу позицію вже після зустрічі висловив канцлер Олаф Шольц. Він наголосив, що Захід – разом та об'єднаний.

Це наш чіткий сигнал президенту Путіну,

– написав Шольц у твітері.

Байден сказав, що Путін хоче розколоти Захід

Перед самітом Байден заявив, що Путін сподівається, що Захід "розколеться". Проте цього не сталось.

Ми повинні залишатися разом, тому що Путін від початку розраховував, що якось НАТО і G7 розколються. Але ми не зробили цього і не збираємося. Ми не можемо дозволити цій агресії зійти з рук,

– сказав Байден.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнили, що говоритимуть на саміті про продовження та посилення підтримки України. За словами Джонсона всі розуміють, що "українська безпека – це наша безпека, а українська свобода – це наша свобода".

Кулеба закликав світових лідерів відреагувати на обстріл Києва

Зазначимо, що глава МЗС Дмитро Кулеба закликав лідерів "Великої сімки" відреагувати на ракетний обстріл житлового сектора Києва. Міністр закликав відповісти наданням важкого озброєння Україні, а також більш жорсткими санкціями проти Кремля.

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Що відомо про саміт "Великої сімки"

Зустріч лідерів G7 відбуватиметься протягом 26 – 28 червня у Ельмау, Німеччина.

Окрім лідерів "Великої сімки", до Німеччини прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської ради Шарль Мішель.

Глава Білого дому Джо Байден анонсував, що в Ельмау можуть оголосити про ембарго на російське золото. Експорт цього металу приносить Росії десятки мільярдів доларів.

Майже одразу після завершення форуму політики вирушать до Мадрида – на важливий саміт НАТО.

Дивіться у відео про можливі рішення саміту "Великої сімки":