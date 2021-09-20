"Чітко, різко і всім зрозуміло": у Раді закликали не визнавати вибори до Держдуми Росії
Джерело:Верховна Рада
До російських виборів Кремль активно залучав і мешканців окупованих територій. Це неприпустимо, а тому Україна закликатиме світ не визнавати результати голосування.
З таким закликом виступила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Позицію вона висловила на Погоджувальному радіо депутатських фракцій та груп.
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Вона назвала цю заяву "чіткою, різкою та всім зрозумілою".
Вимога не визнавати псевдорезультатів псевдовиборів, проведених державою-агресором на окупованих українських землях,
– сказала Кондратюк.
Вона вважає, що українська влада має адекватно оцінити парламентські вибори у Росії.
За словами заступниці голови ВР, Україна не має права визнавати вибори, навіть якби не було численних порушень. Головна причина – дії Кремля на території окупованого українського Криму та Донбасу.
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Що потрібно зробити
Кондратюк вважає, що Україна має звернутися до всіх країн світу. Також потрібно залучити і високу трибуну Генеральної Асамблеї ООН. Головний заклик, який має прозвучати – не визнавати вибори до Держдуми Росії.
"Легалізація цих безсоромних дій шляхом подальшого визнання осіб без совісті членами міжнародних делегацій, як ми це бачили, – це сороміцьке потурання окупації і нахабне порушення міжнародного права", – підсумувала Кондратюк.
Кондратюк про вибори до Держдуми Росії: дивіться відео
Вибори до Держдуми Росії: головне
- Голосування тривало у Росії з 17 до 19 вересня.
- До виборів Кремль готувався заздалегідь, роздававши мешканцям окупованих територій російські паспорти.
- Людей з Донбасу масово автобусами вивозили у Ростовську область на дільниці. За це "дякували" шампанським.
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