"Чітко, різко і всім зрозуміло": у Раді закликали не визнавати вибори до Держдуми Росії

До російських виборів Кремль активно залучав і мешканців окупованих територій. Це неприпустимо, а тому Україна закликатиме світ не визнавати результати голосування.

З таким закликом виступила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Позицію вона висловила на Погоджувальному радіо депутатських фракцій та груп.

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Вона назвала цю заяву "чіткою, різкою та всім зрозумілою".

Вимога не визнавати псевдорезультатів псевдовиборів, проведених державою-агресором на окупованих українських землях,

– сказала Кондратюк.

Вона вважає, що українська влада має адекватно оцінити парламентські вибори у Росії.

За словами заступниці голови ВР, Україна не має права визнавати вибори, навіть якби не було численних порушень. Головна причина – дії Кремля на території окупованого українського Криму та Донбасу.

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Що потрібно зробити

Кондратюк вважає, що Україна має звернутися до всіх країн світу. Також потрібно залучити і високу трибуну Генеральної Асамблеї ООН. Головний заклик, який має прозвучати – не визнавати вибори до Держдуми Росії.

"Легалізація цих безсоромних дій шляхом подальшого визнання осіб без совісті членами міжнародних делегацій, як ми це бачили, – це сороміцьке потурання окупації і нахабне порушення міжнародного права", – підсумувала Кондратюк.

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