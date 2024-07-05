Чіткого алгоритму немає: у ВМС розповіли про евакуацію морського піхотинця з окупації

Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провів багатоетапну спецоперацію з евакуації з морського піхотинця.Він був у полоні на тимчасово окупованої території близько півтора року.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі 24 Каналу розповів про повернення морського піхотинця.

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За його словами, подробиць щодо подібних операцій, як правило, не розкривають зі зрозумілих причин. Адже на щастя чи на жаль – це не остання операція. Відповідно роботи ще досить багато.

Як ви розумієте, робота, яка відбувається безпосередньо на окупованій території, на тих ділянках, де ворог має контроль, – це дуже небезпечні операції. Дуже складні,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Він розповів, що, звісно, це розрахунок, це ризик. І, звісно це команда, яка здатна спланувати й втілити подібні операції. Вони є унікальними та не мають шаблонного якогось планування чи алгоритму.

Крім того, не слід забувати, що ворог теж вивчає ці алгоритми, шаблони, і намагається протидіяти. Тому особливих подробиць ми, на жаль, розкрити ніяких не можемо,

– додав Плетенчук.

На його думку, після закінчення війни ці приклади будуть вивчатися у відповідних навчальних закладах, як вдалі операції.

"Ми в цьому не сумніваємося. Можу лише сказати, що знаю деяких учасників цієї команди. Це люди з реально великим досвідом, в тому числі бойовим і життєвим. Саме це надає їм можливість так нестандартно мислити", – наголосив речник Військово-морських сил.