Як Рейган розвалив СРСР: чи може Трамп повторити це з Росією

Нового президента США Трампа порівнюють з його попередником Рейганом. Зокрема через його намір домовитися з Саудівською Аравією щодо збільшення видобутку нафти та зниження ціни на неї. Подібну політику проводив у 80-х роках Рональд Рейган.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в розмові з 24 Каналом нагадав, що те, про що сьогодні каже Трамп, в історії вже було. Рейган, в якого теж інавгурація відбулась в ротонді Капітолія (у 1985 році, це був його другий термін), в роки своєї каденції домовився з Саудівською Аравією, щоб вона стрімко наростила видобуток нафти, що дозволило обвалили світові ціни.

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Дії Рейгана змусили СРСР йти на поступки

У 1986 році практично за пів року світові ціні на нафту обвалились на 61%. Нафта коштувала тоді 9,6 долара за барель. Зараз майже 78 доларів, а тоді ціна становила нижче 10.

Як показала історія, в період 1986 – 1987 років Радянський Союз демонстрував, що він є на рівні США і може з ними змагатись, але через 2 роки після цього вже почалися розмови про пошук діалогів та компромісів.

"А ще через рік взагалі впав Берлінський мур, це була демонстрація поразки СРСР у глобальній війні. Основою цих усіх процесів був економічний програш СРСР, влада якого розуміла, що Радянський Союз не може існувати й треба миритися з Заходом, йти на поступки", – озвучив Ус.

Коли США можуть домовитись з Саудівською Аравією?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень висловив думку, що зараз Дональд Трамп, знаючи прекрасно цю історію, хоче її повторити й домовитись з Саудівською Аравією, щоб надалі обвалити світові ціни на нафту. А це матиме негативний вплин на економічну ситуацію в Росії.

"Цікаво, що не лише Трамп цього хоче. Пригадуючи минулий рік, у вересні вже були статті Financial Times стосовно того, що Саудівська Аравія хоче відмовитись від своєї цілі, 100 доларів за барель, натомість бажає наростити свою частку у світовому експорті нафти", – нагадав Ус.

Тобто, саудити вважають, що здатні постачати більше нафти. Як зазначив міністр енергетики Саудівської Аравії, якщо вдасться зробити заплановане, ціна на нафту може становити 50 доларів за барель. Це, зі слів Уса, буде влаштовувати і Саудівську Аравію, і партнерів ОПЕК (організація країн-експортерів нафти).

Дональд Трамп також каже, що він хоче суттєво знизити світові ціні на нафту. Як показала історія, це дуже дієво,

– підкреслив Ус.

Очікується, що така угода між США та Саудівською Аравією може бути підписана у другому кварталі 2025 року, коли країни ОПЕК почнуть нарощувати видобуток нафти, а отже ціни повинні знизитись.