Російські військові повністю покинули Чкалове і Чарівне на Херсонщині: показуємо на карті

Окупати продовжують втікати з тимчасово окупованої території Херсонської області. Зокрема, ворог покинув Чкалове та Чарівне.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Водночас на тимчасово окупованій території Херсонської області зросла кількість випадків мародерства та грабежів – втікаючи, окупанти намагаються вивезти з собою якнайбільше речей.

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Де розташовані Чкалове та Чарівне

Окупанти втікають з Херсонщини, точніше з правобережної частини. Зокрема, ворог покинув Чкалове та Чарівне, які розташовані на шляху до Берислава. Водночас із Берислава окупанти вивозять офіцерів та медиків.

Чкалове та Чарівне на карті

Варто зауважити, що Чкалове та Чарівне розташовані на шляху до Берислава, який, за даними Генштабу, окупанти також покидають. Зокрема, з 19 жовтня так звані окупаційні "адміністрації" більше не працюють, а колаборанти намагаються покинути місто, вивозячи свої родини та речі.

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18 жовтня командувач російськими військами Сєргєй Суровікін, коментуючи ситуацію на Херсонщині, заявив про ймовірну необхідність ухвалювати "непрості рішення". Однак російський генерал не уточнював про які рішення йдеться. Також Суровікін звинуватив Україну в нібито підготовці масованого удару по Каховській ГЕС.

Тезу про ГЕС, а також про нібито загрозу через контрнаступ ЗСУ повторили і гауляйтери окупантів, які оголосили про "евакуацію" на лівий берег Херсонщини. От уже кілька днів окупанти намагаються покинути правобережжя. За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, росіяни намагаються виїхати на цивільних автомобілях, прикриваючись мирними мешканцями. Водночас колаборанти розчаровані діями окупантів, але ті примусово їх вивозять, аби продемонструвати, що нібито "своїх не покидають", бо на Харківщині росіяни вчинили зовсім по-іншому.

Окупанти вивозять усе, що лише можуть. Зокрема, цьому "сприяє" оголошений диктатором Путіним так званий "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що такі дії окупантів фактично легалізували обкрадання українців. Тому й зросла кількість грабежів.

Водночас Херсон активно готують до вуличних боїв. Зокрема, російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Крім того, окупанти повністю звільняють будівлю Каховської лікарні від персоналу та пацієнтів. 22 жовтня колаборанти знову почали вимагати від жителів Херсона повністю покинути місто.

Крім того, постала загроза підриву Каховської ГЕС, яка замінована окупантами ще від квітня. Зараз ворог активно намагається звинуватити ЗСУ у підготовці удару по дамбі, однак експерти відзначають, що в України навіть немає такої зброї, що могла б зруйнувати таку дамбу, однак закладена усередину конструкцій вибухівка, на жаль, може це зробити. Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що Україна готова до будь-який сценаріїв. Однак варто зауважити, що руйнування дамби спричинить катастрофу, зокрема зруйнує канал постачання води до Криму, підтопить близько 80 населених пунктів, здебільшого на лівому березі Херсонщини і сам Херсон.

Водночас аналітики Інститут вивчення війни відзначають, що підрив дамби вигідний для росіян, адже він дозволить прикрити власний відступ та може призупинити просування ЗСУ.

Та попри те, наступ ЗСУ не зупиняють ні оголошення "часткової мобілізації", ні псевдореферендуми, ні оголошення про анексію українських територій, ні так званий "воєнний стан". Українські війська продовжують завдавати ефективних ударів по позиціях противника на різних напрямках фронту, що призводить до втрат росіян у живій силі та техніці.

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