Члени комісії з відбору керівника САП поскаржилася на тиск та пригрозили вийти з процесу

30 серпня 2021 , 18:33

Джерело:

"Європейська правда"

Одразу 4 члени комісії, що займається вибором керівника САП, заявили про проблеми із конкурсом. За їхніми даними, хтось намагається зсередини вплинути на результати конкурсу.

Через це вони навіть заявили, що готові вийти з комісії. Про це мовиться у листі членів конкурсної комісії до генпрокурорки Ірини Венедиктової.

Важливо Відбір голови САП точно обговорять, – Фурса про візит Зеленського у Вашингтон

На тиск поскаржилися:

  • Роман Куйбіда,
  • Нона Цоцорія,
  • Драго Кос,
  • Томас А. Файрстоун.

Усі вони були призначені до конкурсної комісії за пропозицією міжнародних партнерів. У листі, який  датований 23 серпня, відзначається, що він надісланий на додаток до іншого листа від 8 січня, в якому члени вже висловлювали своє занепокоєння через повільне просування роботи комісії.

Ми були призначені в комісію приблизно рік тому. Однак новий спеціальний прокурор по боротьбі з корупцією досі не призначений. Ми серйозно стурбовані чутками про спроби декого в уряді вплинути на процес, щоб віддати перевагу (або виключити) певних кандидатів,
– мовиться у листі.

Члени комісії стверджують, що інформація про спроби впливу надійшла з декількох надійних джерел, деякі з них висловлювалися публічно.

Зверніть увагу! Загалом комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб, ще 7 представників делеговані Верховною Радою.

Члени комісії пригрозили вийти з процесу

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун, кажуть, що можуть переглянути свою участь у комісії.

Ці ознаки неналежного впливу змусили нас серйозно засумніватися в тому, чи можемо ми продовжувати брати участь в роботі комісії так, щоб це відповідало нашим зобов’язанням справедливому і прозорому процесу,
– зазначили вони.

Водночас вони готові продовжити свою участь у роботі комісії, якщо буде забезпечена її незалежність. Члени комісії попросили генпрокурорку Венедіктову гарантувати доброчесність та незалежність комісії.

Чому це важливо

  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Що відомо про конкурс на посаду керівника САП?

Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві.  Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.
Автор: Альона Захарова