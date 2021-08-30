Члени комісії з відбору керівника САП поскаржилася на тиск та пригрозили вийти з процесу

Одразу 4 члени комісії, що займається вибором керівника САП, заявили про проблеми із конкурсом. За їхніми даними, хтось намагається зсередини вплинути на результати конкурсу.

Через це вони навіть заявили, що готові вийти з комісії. Про це мовиться у листі членів конкурсної комісії до генпрокурорки Ірини Венедиктової.

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На тиск поскаржилися:

Роман Куйбіда,

Нона Цоцорія,

Драго Кос,

Томас А. Файрстоун.

Усі вони були призначені до конкурсної комісії за пропозицією міжнародних партнерів. У листі, який датований 23 серпня, відзначається, що він надісланий на додаток до іншого листа від 8 січня, в якому члени вже висловлювали своє занепокоєння через повільне просування роботи комісії.

Ми були призначені в комісію приблизно рік тому. Однак новий спеціальний прокурор по боротьбі з корупцією досі не призначений. Ми серйозно стурбовані чутками про спроби декого в уряді вплинути на процес, щоб віддати перевагу (або виключити) певних кандидатів,

– мовиться у листі.

Члени комісії стверджують, що інформація про спроби впливу надійшла з декількох надійних джерел, деякі з них висловлювалися публічно.

Члени комісії пригрозили вийти з процесу

Загалом комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб, ще 7 представників делеговані Верховною Радою.

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун, кажуть, що можуть переглянути свою участь у комісії.

Ці ознаки неналежного впливу змусили нас серйозно засумніватися в тому, чи можемо ми продовжувати брати участь в роботі комісії так, щоб це відповідало нашим зобов’язанням справедливому і прозорому процесу,

– зазначили вони.

Водночас вони готові продовжити свою участь у роботі комісії, якщо буде забезпечена її незалежність. Члени комісії попросили генпрокурорку Венедіктову гарантувати доброчесність та незалежність комісії.

Чому це важливо

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.