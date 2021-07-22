Перша пішла: членкиня ВРП подає у відставку після нового закону

22 липня 2021 , 13:02
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Джерело:

фейсбук Михайла Жернакова

Суддя Лариса Іванова подала у відставку. Втім служительниця Феміди хоче піти лише з посади судді, але не членкині Вищої ради правосуддя.

Такими діями Іванова нібито хоче зберегти за собою статус судді й чимале довічне грошове утримання. Про це заявив юрист Михайло Жернаков.

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Іванова мала б бути давно звільнена з ганьбою, якби в нас нормально працювала та сама ВРП. Але те, що сама членкиня ВРП розуміє, що її дні на цій посаді добігають кінця – не може не радувати,
– сказав Жернаков.

Що відомо про суддю

За словами юриста, Іванова прославилася своїм поясненням про те, як вона заробила на величезний будинок, 5 квартир та 4 земельні ділянки. Суддя стверджувала, що все завдяки роботі на котельні у Німеччині.

У 2017 році Іванова була кандидаткою на посаду судді касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Однак конкурс вона не пройшла через недоброчесність, пише "Чесно". Мовиться про: 

  • брехню в декларації;
  • надання неправдивої інформації в інтерв'ю,
  • неетичну поведінку під час відправлення правосуддя,
  • втручання в здійснення правосуддя,
  • ймовірне винесення рішень за наявності конфлікту інтересів.

Зміни у ВРП: коротко

  • 14 липня 259 народних депутатів проголосували за законопроєкт №5068. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на добропорядність членів Вищої ради правосуддя. Документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.
  • Згідно з законом, в Україні створять Службу дисциплінарних інспекторів ВРП. Ця структура та Етична рада стежитимуть за доброчесністю та професійною етикою чинних членів ВРП.
Автор: Софія Мінджоса