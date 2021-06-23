Членство України та Грузії у ЄС зміцнить стабільність у регіоні, – Шмигаль

Україна та Грузія мають низку спільних завдань. Мовиться про повну інтеграцію до Євросоюзу й НАТО, відновлення територіальної цілісності країн, та економічне зростання.

Про це заявив Денис Шмигаль під час зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Водночас він висловив сподівання на отримання Україною та Грузією чіткої перспективи щодо членства в НАТО.

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На що вплине членство країн у ЄС

Прем'єр-міністр наголосив, що надання європейської перспективи для обох країн зробить суттєвий внесок у зміцнення стабільності в регіоні. Водночас це посилить взаємну стійкість до викликів і загроз.

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Сподіваємось на отримання нашими країнами чіткої перспективи щодо членства в Альянсі,

– заявив глава уряду.

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Прем'єр-міністр наголосив й на важливості діяльності Українсько-грузинської стратегічної ради високого рівня, яка повинна координувати увесь комплекс двосторонніх відносин.

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