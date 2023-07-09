Німеччина готується заблокувати заявку України на членство в НАТО, – The Telegraph
Джерело:The Telegraph
Німеччина використає цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня для того, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки щодо України. Водночас Берлін наполягатиме на відстрочці вступу України в Альянс.
Відповідну інформацію оприлюднило джерело в Північноатлантичному альянсі. Мовляв, Німеччина побоюється війни з Росією.
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Що відомо про побоювання Берліна
Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО. Зокрема, через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.
Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство,
– зазначило джерело видання.
За їхніми даними, Німеччина використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.
Вступ України в НАТО: коротко
- 30 вересня 2022 року Україна подала термінову заявку на вступ до НАТО. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що наша держава вже пройшла свій шлях до НАТО.
- Президент США розповів, що США готові запропонувати Україні гарантії безпеки аналогічні тим, що надаються Ізраїлю. Це не зобов'язує Україну вступати до Північноатлантичного альянсу.
- За словами Джо Байдена, Сполучені Штати готові взяти на себе десятирічне зобов'язання гарантувати безпеку Україні. Ці гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.
- Натомість Україна неодноразово запевняла, що прагне сигналу підтримки свого членства в НАТО і сподівається отримати його на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі 11 – 12 липня.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня Києву надішлють чіткий сигнал щодо членства в Альянсі. За словами високопосадовця, мовиться про сигнал підтримки та солідарності з Україною, щоб було чітко зрозуміло, що майбутнє України – з НАТО.