Польща посилює кордон із Білоруссю: чому Лукашенко боїться цього

Білоруські опозиційні військові швидко відреагували на заколот Пригожина й закликали звільняти країну від самопроголошеного президента-диктатора Алєксандра Лукашенка. Узурпатор злякався таких заяв, адже розуміє, що не зможе втримати владу.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Іван Ступак. Він додав, що країни Заходу ніколи не відчували кривавої російської лапи на своєму плечі, на відміну від Польщі та країн Балтії.

Важливо Історичний шанс: білоруські військові закликали звільнити країну від диктатури

Лукашенко не втримав би владу

Під час заколоту в Росії з'явилося повідомлення від Валерія Сахащика – міністра оборони законно обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської. У своєму відеозверненні Сахащик заявив, що рухатиметься у Білорусь. Згодом з'явилися повідомлення й від інших білоруських патріотів з подібними заявами.

Я думаю, що Лукашенко цього злякався. Він розуміє, що його війська не зможуть протистояти тій загрозі, яка могла б прийти з території Польщі,

– сказав ексспівробітник КДБ.

Зазначимо, наразі екзильний уряд перебуває у Польщі. Також там розміщена певна кількість білоруських патріотів, які проходять навчання.

Екзильний уряд, уряд у вигнанні – уряд держави, що з певних причин не може працювати у своїй країні, тому працює за межами кордонів.

Білоруські сили у Польщі були приведені у підвищену готовність, аби протидіяти будь-якому агресивному вчинку з території Білорусі. Польща зробила усе можливе, аби убезпечити себе від можливих агресивних дій з боку Республіки Білорусь.

Як зазначив Ступак, ПВК "Вагнера" можуть виконувати роль пса, який охоронятиме режим Лукашенка, тренуючи білоруських військових цуценят, щоб вони теж були великими псами. Однак для того, аби зробити повноцінних військових з хорошими навичками потрібно щонайменше рік.

Чому Лукашенко забрав Пригожина у Білорусь: дивіться відео

Роль Лукашенка у придушенні заколоту Пригожина