Чого чекати від четвертого раунду переговорів між Україною та Росією

Сьогодні головна тема – черговий раунд переговорів між Україною і Росією. Крім того, вперше після початку війни Росії проти України зустрінуться міністри закордонних справ України та Росії.

Правда, вони й до 24-го лютого давно не зустрічалися особисто. Хоча це вже четвертий раунд переговорів, я не очікую проривів. У ході військових дій є очевидне зависання.

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Плани Росії провалилися

Росії не вдалося досягти заявлених цілей. Але вони й досі сподіваються на капітуляцію України, хоча вже і пропонують її поміркований варіант. Але Україна не може погодитись на капітуляцію. І йдеться не тільки про Президента Зеленського і владу в цілому, а й про українське суспільство.

Максимум про що зараз можна домовлятися (крім гуманітарних коридорів) – тимчасово припинення бойових дій. Потреба в цьому є в обох сторін. Але, навіть якщо про це домовляться, треба розуміти, що після цього військові дії відновляться і навіть можуть посилитись.

Також треба розуміти, що росіянам не можна довіряти. Вони врешті-решт порушують всі можливі домовленості. І будь-які домовленості матимуть скоріше тактичний сенс.

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Що далі

Вирішальний чинник переговорного процесу на майбутнє – характер бойових дій. Ефективний спротив української армії й українського суспільства змусить російське керівництво шукати вихід з пастки, в яку вони самі себе загнали. І тоді вони поступово будуть йти на поступки. Але не відразу.

Думаю, що нам вже зараз треба жорстко ставити питання про компенсацію Росією тих втрат, які спричинили російські війська Україні. Ми обов'язково повинні пред'являти свої вимоги. Це буде правильно і стратегічно, і з точки зору тактики переговорного процесу.

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