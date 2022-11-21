Путін не боїться втратити владу: експерт назвав справжні страхи російської еліти

Виконання плану миру, запропонованого Володимиром Зеленським на саміті G20, для Владіміра Путіна означало б втрату влади. Втім, це не найбільший його страх.

Насправді, втратити владу в Росії Путіну було б дуже важко. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Чого найбільше бояться в Кремлі

Свою позицію він пояснює тим, що в Росії банально немає людей, які могли б вийти на протести. Адже й через попередні приводи на вулиці ніхто не виходив.

Просто нікому скидати Путіна. Найближче оточення? Путін сам є фактором безпеки цього оточення. Це як бути придворним, заколоти короля й думати, що ти сам потім не потрапиш під гільйотину,

– пояснює Ярослав Божко.

Він пригадав, як усі придворні, які зрадили короля Людовіка XVI, згодом теж погано закінчили. Експерт переконаний, що в Кремлі нині схожа ситуація.

"Усі розуміють, що Путін – це їхня охоронна грамота. Поки Путін живий-здоровий, у них є шанс щось вибудувати інше й убезпечити себе від відповідальності за злочини", – переконаний голова Центру політичних студій "Доктрина".

Він також запевняє, що жоден наступник Путіна не буде дотримуватися ніяких домовленостей з цими "любими друзями". Тож російське керівництво боїться передовсім не втрати влади.

Вони бояться цього усвідомлення, що буде екзистенційна поразка, яка призведе до того, що з Росією не будуть рахуватися взагалі. Росія ж намагалася провести цю війну, як зміну свого позиціонування – що це новий Радянський Союз,

– заявив Божко.

У цьому контексті вони б хотіли з "колективним Заходом" ділити Європу й домовлятися, де й чиї країни. Втім, ніхто її такою сьогодні не сприймає.

Божко про ситуацію Путіна та страхи Кремля: дивіться відео

Мирний план Зеленського

Під час свого виступу на саміті G20 Володимир Зеленський назвав план з 10 умов, які мають призвести до миру в Україні: