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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чого українці чекають від Зеленського найбільше

      457 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Понад половина українців хочуть, щоб президент Володимир Зеленський завершив війну на Донбасі. Ще третина українців чекають від глави держави покращення економіки країни.

      Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Так, учасником опитування пропонували дати 3 відповіді із запропонованих соціологами на запитання: "Що в першу чергу повинен зробити президент, щоб підвищити Вашу довіру до нього?".

      Дізнайтеся, кого б хотіли бачити українці на посаді прем’єр-міністра

      Чого чекають від Зеленського українці?

      • 65% опитаних українців відповіли, що очікують від президента завершення війни на Донбасі,
      • 36,6% – покращення економіки,
      • 33% – боротьби з корупцією,
      • 20% – створення робочих місць,
      • 19% – збільшення пенсій та соціальної допомоги,
      • 15% – збільшення зарплат,
      • 13% – впровадження скасування недоторканності з нардепів, президента і суддів,
      • 12% – покращення якості медобслуговування,
      • 10% – повернення Криму Україні,
      • 7% – реформування судової системи,
      • 5% – покращення відносин з Росією.

      На початку червня роботою Зеленського на посаді президента була задоволена половина українців.

      соціологічне опитування групи Рецтинг про президента Зеленського
      Результати соцопитування групи "Рейтинг"

      Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня. Всього було опитано 2400 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Дивіться інфографіку про те, що входить до обов'язків президента України:

      обов'язки президента України робота президента компетенція

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Війна на Донбасі Соціологічне дослідження дослідження Статистика Президент України Корупція
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