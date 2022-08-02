Потрапив під обстріл під час похорону матері: шокуючі спогади сина загиблої на Харківщині
Після звільнення тимчасово окупованих територій там знаходять величезну кількість могил людей, які були безпосередньо вбиті росіянами або загинули унаслідок їхніх дій. Одним із таких населених пунктів є село Вільхівка на Харківщині.
У Вільхівці ексгумували тіла загиблих
Українські захисники звільнили Вільхівку 25 березня, після чого там виявили могили людей на городах, біля будинків та в інших місцях, де вдавалося їх поховати. Про це в ефірі 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Як вона пояснила, після деокупації тіла загиблих почали ексгумувати, аби перепоховати як належне. Днями відбулася остання така ексгумація, а кореспондентка розповіла трагічну історію, пов'язану з цією трагічно загиблою людиною.
Під час похорону почався обстріл, загинули ще двоє
Під час одного з обстрілів села 2 березня загинула літня жінка. Її тіло знайшов у коридорі син, Геннадій Новіков, який саме повернувся додому. за його словами, у голову його матері влучив осколок.
Наступного дня, 3 березня, родичі та сусіди вирішили поховати жінку на кладовищі. Вони зробили це, попри те, що місцевих мешканців закликали не виходити на вулицю та ховатися у своїх домівках. Просто під час похорону розпочався черговий ворожий обстріл.
Коли почали закопувати, пролунав перший постріл, вибух – ніхто не постраждав. Після другого вибуху нас трохи контузило,
– поділився син загиблої.
Геннадій Новіков поділився трагічною історією / Фото Анни Черненко, 24 канал
Коли Геннадій встав, він побачив, що поруч лежав мертвий чоловік. Його також поховали неподалік, однак неглибоко – так, як змогли, адже під час обстрілу був поранений ще один їхній сусід, якому потрібна була медична допомога.
"Другий молодий хлопець кричав, що у нього відірвана рука. Я подивився, з рукою все було нормально, лише поранення", – пригадав Геннадій.
Як виявилося пізніше, хлопцеві, якого оглядав чоловік, влучило ще й у ногу. Він нічого не сказав про це – ймовірно, через больовий шок. Його привезли до лікарні, але врятувати життя не змогли – він загинув від втрати великої кількості крові.
У Вільхівці завершили ексгумацію тіл вбитих окупантами людей / Фото Анни Черненко, 24 канал
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