Деталі інциденту й рішення суду повідомляє 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.

Актуально В Одесі чоловік підірвав гранати під час сімейної сварки: подружжя потрапило до лікарні

Що відомо про освідчення з гранатою?

Як з'ясувалося під час розгляду справи, 1 липня 2025 року в одній із квартир Хмельницького 34-річний чоловік дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці та висмикнув запобіжне кільце, привівши боєприпас у бойовий стан. Жінка не змогла втримати гранату, вона впала на підлогу й вибухнула.

У суді обвинувачений пояснював свої дії тим, що нібито хотів "оригінально зробити пропозицію" коханій. Втім, судове засідання закінчилося вироком для чоловіка у вигляді 3 років ув'язнення.

Чи змінили рішення після апеляції?

Захисник обвинуваченого оскаржив вирок, наполягаючи на звільненні підсудного від реального відбування покарання. Адвокат стверджував, що суд недостатньо врахував щире каяття, повне визнання провини, сприяння слідству, відсутність матеріальної шкоди, а також висновок пробаційної служби щодо можливості виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства.

Однак Хмельницький апеляційний суд підтвердив вирок щодо мешканця Хмельницького, якого раніше визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні бойового боєприпасу без відповідного дозволу.

До того ж апеляційний суд підкреслив, що обвинувачений навмисно привів у бойову готовність ручну гранату, призначену для ураження живої сили й таку, що має значний радіус ураження.

Там зауважили, що незаконне поводження з подібними боєприпасами становить підвищену суспільну небезпеку, значно більшу, ніж у випадку з іншими видами зброї чи набоїв.

Колегія суддів також зазначила, що суд першої інстанції врахував усі пом'якшувальні обставини, на які посилався захист, і саме вони стали підставою для призначення мінімального строку покарання в межах санкції відповідної статті. У підсумку апеляційну скаргу залишили без задоволення, а вирок місцевого суду – без змін.

Що ще відомо про підірвані гранати в оселях українців?