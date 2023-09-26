План надійний, як швейцарський годинник: чоловік змінив "придатний" на "непридатний" у медкарті
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Житель Хмельницької області "спалився" на підробці документів. Щоб його не мобілізували, чоловік вигадав план, надійний, як швейцарський годинник (спойлер – ні).
ВЛК чоловік проходив у Кам'янець-Подільському ТЦК та СП. Там чоловіка визнали придатним до служби й зробили відповідний запис у медичній карті. Водночас він вирішив змінити своє життя за допомогою двох букв.
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Чоловік вирішив дописати до слова "придатний" дві буки. В результаті у картці вже зазначалося, що він "непридатний”. Так він хотів ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації,
– мовиться у повідомленні.
Водночас підробку виявили. Тепер горе-документарю загрожують такі види покарання:
- штраф до 17 000 гривень
- арешт на строк до 6 місяців
- обмеження волі на строк до 2 років.
Ось так горе-креатив довів до суду. Наразі триває розслідування.
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