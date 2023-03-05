Зробив собі "бронік" з грошей: пасажир намагався провести через кордон 2 мільйони

Укотре прикордонники виявили чималу суму готівки на кордоні. Порушник намагався провести 2 мільйони гривень на своєму тілі.

Чоловіка затримали на пункті пропуску "Орлівка", який розташований на кордоні з Румунією. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Намагався провести гроші на тілі

Прикордонники Ізмаїльського загону на кордоні з Румунією звернули увагу на чоловіка, який поводився дивно й дуже нервував. Під час огляду працівники Держприкордонслужби виявили понад 2,2 мільйона гривень, які той прикріпив до себе харчовою плівкою.

Подорожній, який їхав легковим автомобілем в Україну, не зміг пояснити походження грошей. Наразі прикордонники склали на нього протокол щодо порушення митних правил. Гроші, які він намагався незаконно ввести, вилучили для подальшого розслідування.

Чоловік прикріпив гроші до тіла харчовою плівкою / Світлина ДПСУ

Мільйони на кордонах

Прикордонники неодноразово фіксували випадки, коли подорожні намагалися провезти незаконно провезти купи грошей. Так, нещодавно працівники Держприкордонслужби затримали маршрутника на кордоні з Румунією, який намагався провезти майже мільйон гривень. Він ховав гроші під сидіннями, прикривши їх ковдрами та подушками.

На україно-угорському кордоні затримали чоловіка, який планував провезти понад 3,3 мільйона гривень. Він завбачливо спробував заховати купюри у кількох сумках, порожнинах салону транспортного засобу, а також у багажнику. Проте прикордонники виявили спробу незаконного ввозу готівки.

На Львівщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти космічну суму грошей. Водій мікроавтобуса намагався заховати готівку під підлогою та за обшивкою автомобіля.

Без декларації ввозити або вивозити готівку можна на суму еквівалентну 10 тисячам євро. За нинішнім курсом це близько 400 тисяч гривень.