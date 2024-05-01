Насправді забув, де припаркувався: у Києві чоловік заявив у поліцію про "викрадення" машини
Джерело:Патрульна поліція Києва
У столиці чоловік викликав поліцію через "викрадення" авто, яке сам забув, де припаркував. Тепер йому загрожує штраф за неправдиве повідомлення.
Незвичайний інцидент стався у Києві, де громадянин, переконаний у викраденні свого автомобіля, звернувся по допомогу до правоохоронців. Однак після ретельного обстеження території поліція виявила "викрадений" транспортний засіб на сусідній вулиці цілим та неушкодженим.
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Відповідальність за легковажність
У Патрульній поліції Києва уточнили, що 30 квітня отримали повідомлення від чоловіка про нібито викрадення його авто у Голосіївському районі. Після прибуття на місце події та пошуків силовики знайшли машину неподалік без ознак злочину. Заявник визнав, що просто не зміг згадати, де залишив свій транспорт.
Будьте свідомими! Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення – вартуватиме життя,
– вказано в повідомленні.
Чоловіку доведеться сплатити штраф за статтею 183 КУпАП, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдивий виклик правоохоронних служб. Сума штрафу може становити від 850 до 3400 гривень. Поліція також провела з порушником профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
У столиці чоловік забув, де припаркувався, та викликав правоохоронців / Фото Патрульної поліції Києва
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Інші повідомлення патрульної поліції
- Порушення на перехресті. У Печерському районі столиці патрульні зупинили водія Lexus, який проігнорував червоне світло світлофора. Після профілактичної бесіди на порушника було накладено штраф у розмірі 510 гривень згідно з частиною 2 статті 122 Кодекс України про адміністративні правопорушення.
- Наслідки ДТП та алкоголь. В Голосіївському районі патрульні зафіксували аварію за участю вантажівки DAF та легковика Volkswagen. Водій DAF, порушивши ПДР, спричинив зіткнення, а після аварії вжив спиртний напій. Виявлено 2,0 проміле алкоголю в крові. Складено протоколи за статтею 124 та частиною 4 статті 130 КУпАП.
- Швидка реакція на виклик. Патрульні Олександр Клочко та Ганна Гришко оперативно відреагували на повідомлення про погіршення стану здоров'я громадянина. Завдяки злагодженим діям патрульних чоловікові було надано необхідну допомогу, він доправлений до лікарні.