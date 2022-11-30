Наживо вирізали тату людям: чоловік з Маріуполя розповів про звірства окупантів на блокпостах
Одразу двічі за життя будинок, все набуде майно та відчуття безпеки втратив маріуполець Вадим Заболотний. Він розповів про евакуацію з захопленого росіянами міста.
В інтерв'ю у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі Вадим розповів, як йому довелося виїжджати з міста. Наразі він проживає разом з родиною у Львові.
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Жахливі вчинки російських окупантів
За його словами, йому довелося проїхати з десяток блокпостів. За родиною Вадима їхала ще одна машина. Чоловік каже, що там начебто була заводська охорона заводу Ілліча.
У хлопців, яких я взяв, був запас цигарок. І на блокпостах вони оцим окупантам давали цигарки, щоб якось згладити усі моменти. Щоб не чіплялись до нас,
– пригадав чоловік.
На одному з блокпостів попередню машину зупинили, спершу окупанти їх не наздогнали. Але згодом цих людей затримали. В якогось з них знайшли татуювання і загарбники наживо вирізали його. Потім усі люди з цієї машини опинилися у полоні. Когось виміняли, хтось залишався в полоні.
Дорога до Запоріжжя була невимовно довгою. Подружжя Заболотних збиралося поїхати до доньки у Львів.
Їдемо і бачимо збоку від траси, десь пів кілометра-кілометр, як працюють наші "Гради". Стоять машини й лупасять у той бік, де ворог. Я зітхнув: "Наші!"
– розповів Вадим.
Родину Вадима врятувало диво
- Можна сказати, що родину Заболотних врятувало диво. Адже якраз у день, коли вони приїхали до Львова, росіяни розбомбили драмтеатр.
- Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по драмтеатру, за офіційними даними, загинуло понад 300 мирних жителів. Кількість жертв підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- Водночас за даними розслідування найбільшого інформаційного агентства США Associated Press, загинуло близько 600 осіб.
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