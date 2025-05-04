У Запоріжжі затримали чоловіка, який розгулювався по вулиці в нацистській формі з гранатою

У Запоріжжі поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який ввечері прогулювався містом у формі солдата нацистської Німеччини часів Другої світової війни та тримав у руках бойову гранату. У нього вдома правоохоронці виявили великий арсенал зброї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області.

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Що відомо про чоловіка, який розгулював в нацистській формі

На одній з вулиць Запоріжжя пізно ввечері 30 квітня правоохоронці помітили чоловіка у неординарному вбрані.

Увагу поліцейських він привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату. Дотримуючись заходів особистої безпеки, працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік, який розгулював у нацистській формі / Фото поліції

З'ясувалося, що військову форму чоловік придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту. Цього ж дня правоохоронці провели обшук у помешканні правопорушника.

"Під час заходів виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою. Все вилучене направили на експерті дослідження", – розповіли правоохоронці.

У помешканні порушника виявили арсенал зброї / Фото поліції

На підставі зібраних доказів слідчі вже 2 травня повідомили 42-річному чоловіку про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині внаслідок вибуху гранати травмувався хлопчик. Боєприпас він знайшов у підсобному приміщенні, де її зберігав батько постраждалого.