Замах на подвійне вбивство: чоловіку, який кинув гранату в авто на Одещині, загрожує довічне

9 листопада на Одещині чоловік кинув гранату в авто. У поліції зазначили, що зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Крім того, поділилися важливими деталями.

Як зазначають у ГУНП в Одеській області, вже розпочали два кримінальні провадження. Також вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

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Що встановили поліцейські

Вони попередньо встановили, що правопорушника підвозили додому двоє мешканців міста Татарбунари. Він запропонував їм купити у нього брухт.

Попутник під час розмови почав вимагати показати йому гроші. Мовляв, він хотів переконатися втому, що покупці його не обдурять. У цей момент чоловік витягнув гранату, вирвав з неї чеку, а також кинув під автомобіль.

Внаслідок цього тілесних ушкоджень зазнав 17-річний пасажир. Його доставили до реанімаційного відділення Саратської центральної районної лікарні. У нього – непроникаюче осколкове мінно-вибухове поранення попереку. Його життю вже ніщо не загрожує.

Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Поліцейські оперативно встановили та розшукали його. Чоловіка вже затримали.

Його дії кваліфікували як замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів. Також звинувачують у незаконному поводженні з вибуховим предметом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, а також обрання запобіжного заходу. Як зазначають у ГУНП, йому загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років, або навіть довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

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