Господар обмотав мотузкою шию та повісив на трубі: поліцейські врятували собаку на Харківщині

У Нацполіції розповіли історію порятунку песика Гошки. Тварина піддавалася нелюдській жорстокості з боку свого господаря.

Як встановили правоохоронці, на Харківщині чоловік обмотав мотузкою шиї собак та котів, після чого повісив їх на металевій трубі. Згодом харків'янин добивав своїх тварин обухом сокири по голові та тулубу.

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Порятунок собаки на Харківській області

Одна із тварин вижила. Поліцейські доставили постраждалу собаку до ветеринарної клініки у критичному стані та придбали для неї необхідні ліки. Гоша вцілів, але його очі сповнені болю, жаху та нерозуміння,

– розповіли у поліції.

Поліцейські офіцери громади відшукали чоловіка, причетного до скоєння злочину. Слідчі повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району у жорстокому поводженні з тваринами.

Врятований Гошка, над яким знущався господар: обережно, чутливі кадри (18+)

До слова, нещодавно у Хмельницькому з вікна однієї із багатоповерхівок викинули собаку. Тваринка загинула. Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження із собакою.