Британець проїхав на велосипеді з Лондона до Львова, щоб зібрати на розмінування України

Британець Том Хашемі здійснив велосипедну подорож з Лондона до Львова, Чоловік проїхав таку відстань на двох колесах, щоб зібрати кошти на розмінування України.

В межах своєї благодійної акції чоловік зібрав понад 21 тисяч фунтів на розмінування території України. Про це пише 24 Канал.

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Чоловік подолав близько 2 000 кілометрів за 2 тижні

У суботу 13 травня Том приїхав до Львова, подолавши за два тижні близько 2 000 кілометрів Європою. Першочерговою метою цієї поїзди став збір коштів на фандрайзинговій платформі для розмінування української території.

Британця вразило те, що від нерозірваних мін і снарядів через необережність та цікавість найчастіше потерпають діти. Він сам має 5-річного сина, тож ця проблема його особливо зачепила. Саме тому він вирішив збирати кошти на розмінування.

У Львові Хашемі зустрівся з Садовим

Приїхавши до міста, Том Хашемі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим. Він привіз йому листи від члена парламенту Рочдейла та депутатів британського уряду зі словами підтримки.

Це був нелегкий шлях, але я радий, що все вдалося. Щасливий знову приїхати до красивого Львова. Сподіваюсь, що нам вдасться зміцнити зв’язки між Львовом та Лондоном,

– сказав британець.

Андрій Садовий подякував чоловіку за його подорож і підтримку України. Він презентував гостю екосистему людяності "Незламні" та розповів про співпрацю з різними містами-побратимами. Під час зустрічі вони навіть домовились про подальшу співпрацю: зокрема, Том Хашемі спробує допомогти Львову налагодити партнерство з британськими містами.

Щодня до Львова привозять нових поранених, тому для нас важливо мати найкращі умови і спеціалістів, щоб допомагати всім. Тож будь-яка співпраця з Великою Британією, може бути нам корисною: консультації медичних спеціалістів, фінансова підтримка, навчальні програми тощо,

– сказав Садовий.

Нагадаємо, що взимку чеський волонтер Петр теж влаштував потужний спортивний марафон – він пішов пішки з Хусту Закарпатської області аж до Донбасу. Дорога зайняла рівно місяць – він вийшов 24 січня 2023 року та прийшов до пункту призначення 24 лютого 2023 року.

Впродовж своєї подорожі волонтер пошкодив коліна, але зібрав близько 620 тисяч гривень для бійців. Він залишився в Україні, щоб допомагати українським військовим.