Чоловік, що захопив Кабмін, здався після розмови з товаришем, – поліція

4 серпня 2021 , 11:56
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Джерело:

24 канал

Для того, щоб знешкодити ветерана війни, який з гранатою прийшов у будівлю уряду, правоохоронці розшукали його друзів. Після розмови з товаришем, нападник здався.

Друга нападника привезли з іншого кінця Києва

Поліція терміново встановила всіх знайомих ветерана. Про це на брифінгу неподалік уряду заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Василя ми встановили першого. Він перебував на іншому кінці Києва. Патрульна поліція терміново доставила його до Кабміну. Після невеликого інструктажу, Василь пішов і поговорив з другом. Нападник здався,
– розповів Клименко.

Що відомо про захоплення Кабміну

Зверніть увагу! Попри ранкове захоплення Кабміну, урядовці планують зібратися на засідання о 13:00.

Ситуація під захопленим Кабміном: відео

 

Автор: Софія Мінджоса