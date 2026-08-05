Як повідомляє видання Politico з посиланням на місцеву поліцію, помічники шерифа затримали 38-річного Жаніна Джона Таеле після того, як той фотографував об'єкт і стежив за роботою охорони.

Що відомо про інцидент і затриманого?

Під час первинного огляду правоохоронці виявили в кишені затриманого споряджений магазин, а в його авто на парковці – заряджений пістолет та додаткові набої.

Згодом слідчі провели обшук у помешканні чоловіка в місті Дауні. Там знайшли нелегально модифіковану гвинтівку типу AR, ще 1 пістолет, бронежилет, магазини підвищеної місткості, експансивні кулі, 2 радіостанції та записники із тривожними записами.

Наразі підозрюваному інкримінують незаконне носіння прихованої зброї та володіння забороненими боєприпасами. Крім того, чоловіка перевіряють на причетність до пограбування у сусідньому містечку.

У поліції запевнили, що безпосередньої загрози для місцевих жителів немає, хоча розслідування триває.

Зауважте! Затримання відбулося за кілька днів до приїзду Дональда Трампа на закриту вечерю зі збору коштів для Республіканського національного комітету.

Останнім часом безпека навколо політика залишається підвищеною через низку попередніх інцидентів та замахів під час публічних заходів.

Зокрема, у квітні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у США сталася стрілянина, яку правоохоронці розцінюють як імовірну чергову спробу замаху на президента Дональда Трампа. Сам американський лідер після інциденту заявив, що не злякався через подію.