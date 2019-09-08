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      Чоловік наклав на себе руки за допомогою парфумів у Києві: фото 18+

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      У Києві чоловік скоїв самогубство
      У Києві чоловік скоїв самогубство / kiev.informator.ua

      У Києві чоловік віком до 30 років скоїв самогубство 8 вересня у Києві. Очевидно, самогубець наклав на себе руки за допомогою скла від розбитого флакона парфумів. Уламки від флакона знайшли у крові вже мертвого чоловіка.

      Мертвого чоловіка, що лежав просто на тротуарі, знайшли перехожі на вулиці Анни Ахматової, 1, неподалік від супермаркету Billa (Позняки). Ці перехожі викликали поліцію та "швидку". Медики лише констатували смерть, повідомляє "Информатор".

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      За попереднім висновком, чоловік помер від великої втрати крові. На його тілі виявили кілька глибоких порізів – один на шиї, ще два на руках.

      При самогубцеві не було ні документів, ні телефону. А за 20 метрів від тіла була величезна калюжа крові з уламками від флакона парфумів та сумка з особистими речами померлого. Серед речей була записка з іменем Світлана і номером телефону.

      Поліція з’ясувала, що перед смертю чоловік сидів на лавочці близько 4:00 і періодично переміщався. Про це свідчать записи з камер відеоспостереження, розташованих неподалік.

      Поліція з’ясовує особу померлого.

      самогубство Київ
      Речі померлого чоловіка / Фото "Информатор"

      самогубство Київ кримінал
      Фото з місця самогубства у Києві / Фото "Информатор"

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Жертви Самогубство Поліція Розслідування
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