Чоловік в маршрутці розбив дівчині ніс через зауваження: відео
-
У Києві в приміській маршрутці чоловік вдарив дівчину в обличчя і розбив їй ніс.
Інцидент стався на Лісовому масиві у Києві в маршрутці №706, повідомляє телеграм-канал "Киев Сейчас".
Читайте також Масова бійка священників і парафіян в Одесі: відео
Пасажирка попросила чоловіка не грубіянити, у відповідь агресивний чоловік напав на неї.
Потерпілій викликали швидку, а чоловіка намагались затримати до приїзду поліції.
Дивіться відео: як агресивний чоловік напав на дівчину
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі