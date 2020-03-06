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      Чоловік в маршрутці розбив дівчині ніс через зауваження: відео

      -
      У громадському транспорті чоловік розбив дівчині ніс / volyn24.com

      У Києві в приміській маршрутці чоловік вдарив дівчину в обличчя і розбив їй ніс.

      Інцидент стався на Лісовому масиві у Києві в маршрутці №706, повідомляє телеграм-канал "Киев Сейчас".

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      Пасажирка попросила чоловіка не грубіянити, у відповідь агресивний чоловік напав на неї.

      Потерпілій викликали швидку, а чоловіка намагались затримати до приїзду поліції.

      Дивіться відео: як агресивний чоловік напав на дівчину

      "Гіві" ліквідувала жінка-агент українських спецслужб: з'явилась реакція СБУ
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва Кримінальні новини
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