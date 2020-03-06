Чоловік в маршрутці розбив дівчині ніс через зауваження: відео

У Києві в приміській маршрутці чоловік вдарив дівчину в обличчя і розбив їй ніс.

Інцидент стався на Лісовому масиві у Києві в маршрутці №706, повідомляє телеграм-канал "Киев Сейчас". Читайте також Масова бійка священників і парафіян в Одесі: відео Пасажирка попросила чоловіка не грубіянити, у відповідь агресивний чоловік напав на неї. Потерпілій викликали швидку, а чоловіка намагались затримати до приїзду поліції. Дивіться відео: як агресивний чоловік напав на дівчину