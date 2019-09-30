Чоловік зґвалтував нетверезу знайому і кинув у лісі

Подія сталася у місті Ізюм: чоловік запропонував провести нетверезу знайому додому. Однак замість домівки він завів її у ліс, і вчинив над нею наругу.

Після скоєного 57-річний чоловік намагався заплутати сліди. Як повідомили у поліції Харківщини, ґвалтівник подзвонив на гарячу лінію і збрехав, що бачив, як жінку викинули незнайомці з вантажівки.

Читайте також: Кримінальна драма у Миколаєві: від шаленого кохання до спроби вбивства

Однак, правоохоронцям ще до початку розслідування стало ясно, що ґвалтівником є сам додзвонювач. Виявилося також, що він уже неодноразово сидів у в’язниці.

47-річну постраждалу забрали до місцевої лікарні. Інформації про її стан наразі немає.



В Ізюмі чоловік зґвалтував свою знайому / фото поліції

Ґвалтівник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.