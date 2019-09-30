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      Чоловік зґвалтував нетверезу знайому і кинув у лісі

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      Він скористався тим, що знайома була нетверезою
      Він скористався тим, що знайома була нетверезою / npu.gov.ua

      Подія сталася у місті Ізюм: чоловік запропонував провести нетверезу знайому додому. Однак замість домівки він завів її у ліс, і вчинив над нею наругу.

      Після скоєного 57-річний чоловік намагався заплутати сліди. Як повідомили у поліції Харківщини, ґвалтівник подзвонив на гарячу лінію і збрехав, що бачив, як жінку викинули незнайомці з вантажівки.

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      Однак, правоохоронцям ще до початку розслідування стало ясно, що ґвалтівником є сам додзвонювач. Виявилося також, що він уже неодноразово сидів у в’язниці.

      47-річну постраждалу забрали до місцевої лікарні. Інформації про її стан наразі немає.

      В Ізюмі чоловік зґвалтував свою знайому
      В Ізюмі чоловік зґвалтував свою знайому / фото поліції

      Ґвалтівник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал
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