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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чоловікам жінок plus size загрожує небезпечна хвороба

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Чоловікам жінок plus size загрожує небезпечна хвороба
Чоловікам жінок plus size загрожує небезпечна хвороба / rts.ch

Науковці рекомендують чоловікам, які мають повних дружин, дізнатися свій рівень цукру у крові та перевіритись на наявність діабету 2 типу.

Такі рекомендації дають данські вчені з Копенгагенського і Орхуського університетів, передає видання Diabetologia.

Науковці з'ясували, що є зв'язок між надлишковою тілесною масою у дружини та ризиком діабету у її чоловіка.

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Індекс маси тіла дружини і ймовірність розвитку діабету 2 типу у чоловіка пов'язані один з одним. Чоловіки повних жінок частіше стають діабетиками,
– заявили дослідники.

Експерти виявили, що ризики захворіти на діабет у чоловіка і дружини у подружній парі різні. Якщо у жінок ймовірність виникнення діабету 2 типу залежить виключно від їх власної маси тіла, то у чоловіків аналогічна схильність захворювання тісно пов'язана з вагою жінки у подружжі. 

А все через те, що у жінок більше впливу на харчові звички чоловіка, ніж навпаки.

"Так, у чоловіка, чия дружина має індекс маси тіла 30 (сильна повнота), ризик розвитку діабету на 21% вище, ніж у чоловіка, дружина якого має індекс 25", – зазначила науковець Дженні Нільсен.

Основною причиною розвитку цукрового діабету 2 типу є ожиріння, адже надлишок ваги стає перешкодою для нормальної роботи інсуліну, з часом підшлункова залоза поступово втрачає здатність продукувати нормальну кількість інсуліну.

Далі можуть розвиватись хронічні ускладнення, результатом яких можуть рання втрата працездатності, дисфункції важливих органів, розвиток судинних захворювань та навіть смерть.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Медицина Здоров'я Діабет
Джерело: 24 Канал
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