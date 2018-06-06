Чоловікам жінок plus size загрожує небезпечна хвороба

Науковці рекомендують чоловікам, які мають повних дружин, дізнатися свій рівень цукру у крові та перевіритись на наявність діабету 2 типу.

Такі рекомендації дають данські вчені з Копенгагенського і Орхуського університетів, передає видання Diabetologia.

Науковці з'ясували, що є зв'язок між надлишковою тілесною масою у дружини та ризиком діабету у її чоловіка.

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Індекс маси тіла дружини і ймовірність розвитку діабету 2 типу у чоловіка пов'язані один з одним. Чоловіки повних жінок частіше стають діабетиками,

– заявили дослідники.

Експерти виявили, що ризики захворіти на діабет у чоловіка і дружини у подружній парі різні. Якщо у жінок ймовірність виникнення діабету 2 типу залежить виключно від їх власної маси тіла, то у чоловіків аналогічна схильність захворювання тісно пов'язана з вагою жінки у подружжі.

А все через те, що у жінок більше впливу на харчові звички чоловіка, ніж навпаки.

"Так, у чоловіка, чия дружина має індекс маси тіла 30 (сильна повнота), ризик розвитку діабету на 21% вище, ніж у чоловіка, дружина якого має індекс 25", – зазначила науковець Дженні Нільсен.

Основною причиною розвитку цукрового діабету 2 типу є ожиріння, адже надлишок ваги стає перешкодою для нормальної роботи інсуліну, з часом підшлункова залоза поступово втрачає здатність продукувати нормальну кількість інсуліну.

Далі можуть розвиватись хронічні ускладнення, результатом яких можуть рання втрата працездатності, дисфункції важливих органів, розвиток судинних захворювань та навіть смерть.

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