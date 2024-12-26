На Закарпатті чоловіки замаскувалися під траурний кортеж і хотіли втекти за кордон

Українські прикордонники виявили чергову схему незаконного переправлення за кордон. Порушники намагалися покинути Україну під виглядом траурного кортежу.

Інцидент трапився на Закарпатті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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За кордон намагалися потрапити двоє чоловіків

Послуга коштувала чоловікам призовного віку 18 тисяч доларів.

Переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна,

– повідомили у ДПСУ.

Для кращого маскування порушники навіть вивісили на своїй автівці прапор.

Це не допомогло – схему прикордонники викрили.

Однак після цього один із переправників здійснив спробу наїхати автомобілем на наряд, а своїм "клієнтам" наказав вискакувати із транспортного засобу.

Однак, зрештою, усіх порушників затримали.

Нагадаємо, що на початку грудня на Закарпатті прикордонники також затримали трьох чоловіків. Вони планували переплисти Тису. Як вдалося встановити, одним з порушників був переправник, який вийшов на волю під заставу.