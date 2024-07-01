Без цього можуть не випустити: що мають зробити чоловіки, старші за 60 років, для виїзду

Чоловіки, які досягли 60-річного віку, мають право виїзду з України під час мобілізації та дії воєнного стану. Водночас є важливі нюанси, які слід враховувати у цьому контексті.

Чи достатньо лише досягнення віку

Адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида пояснив, що передусім потрібно зробити чоловікам цієї категорії, які планують поїздку за кордон. В іншому ж випадку – їх просто не випустять з країни.

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"Їм треба піти в ТЦК і знятися з обліку у зв'язку з настанням відповідного віку", – зазначив юрист.

Щодо того, які документи потрібно взяти з собою для зняття з обліку, це мають бути військово-обліковий документ і паспорт.

Юрист підтвердив, що немає жодних підстав для заборони на виїзд із країни для таких чоловіків. Адже досягнення віку 60 років і більше є законною підставою для зняття з військового обліку.

Втім, якщо така особа сама захоче підписати контракт із ЗСУ, вона може долучитись до війська.

Які документи показувати на кордоні

Адвокат уточнив і інші деталі уже безпосередньо під час перетину кордону. Зокрема, якщо чоловік, старший за 60 років, він має показати для прикордонників тільки документи, що засвідчують особу. При цьому він додав, що можуть бути різні ситуації, коли на митниці у чоловіка попросять і військово-облікові документи.

Обмежень немає

А тому, за словами юриста,, без цього з країни йому виїхати не вдасться.

При цьому адвокатка Тетяна Козаченко, відповідаючи на запитання про те, хто може виїхати з країни і як, уточнила, що якщо говорити про обмеження виїзду за межі України на період дії воєнного стану чоловіків від 18 до 60 років, то в разі досягнення особою 60-річного віку такого обмеження більше немає, що дає можливість перетину кордону людині в загальному порядку.

Тобто, фактично лише факту досягнення 60 років, закордонного паспорта та проїзного квитка у відповідному напрямку достатньо для перетину кордону.

Закордонний паспорт уже містить дату народження особи і відповідно дає інформацію про її вік.

"Прикордонна служба не має повноважень заборони таким особам перетину кордону на підставі мобілізаційного законодавства", – наголошує адвокатка.