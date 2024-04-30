Стефанішина пояснила заборону на отримання паспортів за кордоном
З кінця квітня військовозобов'язані не можуть оформити паспорти за кордоном. У Кабміні підкреслили важливість цього обмеження.
Україна продовжить мобілізацію військовозобов’язаних до кінця війни. Уряд хоче провести облік тих чоловіків, які перебувають за кордоном і можуть бути мобілізовані. Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила напередодні засідання Ради ЄС із загальних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Облік не означає втрату тимчасового захисту
Стефанішина наголосила, що є різниця між статусом тимчасового захисту та рішенням українського уряду не видавати паспорти для чоловіків призовного віку закордоном.
Це основна вимога прав людини, і це не повинно розмежовувати чоловіків і жінок, і будь-які гендерні питання, пов'язані з цим,
– зазначила Стефанішина щодо можливості перебування українських чоловіків в Європі.
Водночас внутрішні заходи, які вживає український уряд, спрямовані на те, аби керівництво могло вести облік та планувати подальшу мобілізацію.
Війна – це не час, який приносить позитивні рішення, це передусім смерть і масові втрати серед цивільного населення, серед військовослужбовців. І ми маємо продовжувати мобілізацію доти, доки триває війна,
– сказала віцепрем’єрка.
Стефанішина підкреслила, що проведення обліку не означає автоматичну мобілізацію та позбавлення людини статусу тимчасового захисту.
Обмеження для українців за кордоном: що відомо
- 23 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою обмежив отримання чоловіками призовного віку закордонного паспорта та паспортів громадянина України за межами нашої держави.
- Крім того, військовозобов'язані за кордоном не зможуть укладати та розірвати шлюб, встановлювати батьківство, опіку та піклування тощо.
- Нововведення не поширюються на окремі категорії чоловіків з 18 до 60 років.
- У МЗС уточнили, що заяви щодо отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають.
- Обмеження діятимуть щонайменше до набуття чинності закону про мобілізацію, тобто до 18 травня.