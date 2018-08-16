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Чоловіки чи жінки: хто більше схильний до серцевих нападів

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Хто більше схильний до серцевих нападів
Хто більше схильний до серцевих нападів / tiranatoday.com

Американські біологи провели дослідження та встановили, хто більше схильні до серцевих нападів – чоловіки чи жінки.

Дослідження опублікували в журналі Bioscience Reports

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Науковці провели експерименти на самцях щурів. Вони встановили, що у гризунів з гіпертонією виявили знижений рівень молекул BH4 в клітинах нирок. У самиць щурів з підвищеним тиском цей показник був вищим.

Чоловіки більше схильні до серцевих нападів
Чоловіки більше схильні до серцевих нападів

Дослідження показали, що у чоловіків частіше спостерігаються інсульти й серцеві напади внаслідок перенапруги. При цьому захворювання протікають у важчій формі, і нерідко призводять до летального результату.

Причина цьому – те, що в чоловічому організмі виробляється менше молекул, які розширюють судини.

Дослідження допоможе вченим у розумінні причин реакції чоловічого організму, щоб запобігти розвитку серйозних ускладнень.

Чоловіки більше схильні до серцевих нападів
Чоловіки більше схильні до серцевих нападів

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Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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