Чоловіки чи жінки: хто більше схильний до серцевих нападів

Американські біологи провели дослідження та встановили, хто більше схильні до серцевих нападів – чоловіки чи жінки.

Дослідження опублікували в журналі Bioscience Reports

Читайте також: Чим найкраще снідати перед тренуванням: відповідь вчених

Науковці провели експерименти на самцях щурів. Вони встановили, що у гризунів з гіпертонією виявили знижений рівень молекул BH4 в клітинах нирок. У самиць щурів з підвищеним тиском цей показник був вищим.



Чоловіки більше схильні до серцевих нападів

Дослідження показали, що у чоловіків частіше спостерігаються інсульти й серцеві напади внаслідок перенапруги. При цьому захворювання протікають у важчій формі, і нерідко призводять до летального результату.

Причина цьому – те, що в чоловічому організмі виробляється менше молекул, які розширюють судини.

Дослідження допоможе вченим у розумінні причин реакції чоловічого організму, щоб запобігти розвитку серйозних ускладнень.



Чоловіки більше схильні до серцевих нападів