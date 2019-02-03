Чоловіки хочуть м'яса, коли бачать сексуальну жінку: дослідження

Австралійські науковці з'ясували, що якщо чоловік подивиться на сексуальну жінку, йому буде дуже хотітися м'яса

В експерименті брали участь 1600 чоловіків і жінок. Щоб скоротити кількість змінних, дослідники запросили тільки гетеросексуалів і тих, хто точно їсть м'ясо, йдеться в результатах дослідження.

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Як проходили експеремент? Спочатку чоловікам показували сексуальні образи – фотографії жінок, схожих на моделей Victoria's Secret. Потім учасникам пропонували вибрати між в'яленим м'ясом і овочами. Більшість чоловіків вибирали м'ясо. Коли сексуальні образи показували жінкам, кількість тих, хто їв м'ясо і овочі було однаковою.

На другому і третьому етапі учасники не просто дивилися, а й уявляли собі "сексуальні сценарії". Результати були такі ж, як в першому експерименті.



Жінкам не хочеться м'яса від вигляду звабливого чоловіка

Чому так? Дослідники вважають, що така тяга до м'яса пов'язана зі стародавніми процесами: чоловіки використовують маркери статусу, щоб здаватися привабливішими для потенційної партнерки. М'ясо є одним з таких маркерів.

"Печерні люди їли м'ясо, щоб бути сильними і здоровими і вижити в суворих умовах. Через багато років дворянство також їло м'ясо, тому що воно вказувало на багатство", – пояснили вчені.

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