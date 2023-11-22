Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти паспорти у чоловіків призовного віку на вулиці

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Це означає, що військовозобов'язаних чоловіків можуть зупинити, наприклад, посеред вулиці і попросити показати документи.

За словами юриста та молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука, представники ТЦК можуть висунути таку вимогу лише за наявності однієї з семи підстав.

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Коли законно вимагати у військовозобов'язаного документи

Співробітники військкомату мають право попросити чоловіка показати його паспорт, якщо той ззовні схожий на особу, яка перебуває у розшуку. Також вимога пред'явити документи – законна, якщо є достатньо підстав вважати, що чоловік вчинив або має намір вчинити злочин.

Інші законні підстави:

Чоловік має при собі зброю, наркотики та інші заборонені речовини;

Громадянин перебуває на території, де діє спеціальний режим;

Особа опинилася на місці вчинення кримінального, адмінстративного правопорушення чи ДТП;

Зовнішні ознаки транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що вона може бути причетна до вчинення правопорушення, а автомобіль є знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

Людина порушує заборони, запроваджені у зв'язку з воєнним станом. Наприклад, гуляє на вулиці після настання комендантської години.

Юрист наголошує: якщо немає жодних з вище перерахованих підстав, представники ТЦК у супроводі поліції не мають права просити показати паспорт. Також вони не можуть вимагати у чоловіка пред'явити військовий квиток навіть за наявності однієї з підстав, адже відповідно до законодавства, військовий квиток не є документом, що посвідчує особу.

На Львівщині співробітника ТЦК дозволили перевіряти документи у військовозобов'язаних

В Україні співробітники ТЦК не можуть самостійно перевіряти паспорти у чоловіків призовного віку, якщо їх не супроводжують уповноважені представники: Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Збройних сил України.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень 20 листопада видав наказ, яким дозволяє представникам ТЦК і СП перевіряти паспорти у чоловіків від 18 до 60 років. Ця категорія громадян повинна носити при собі документи, які посвідчують особу, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.