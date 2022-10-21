Суд виніс вирок чоловікам, які до смерті забили учасника АТО у Гідропарку

Троє чоловіків у 2015 році неподалік станції метро "Гідропарк" напали на 4 учасників АТО і вбили одного з військових. Їх засудили до 15 та 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили 21 жовтня в офісі Генерального прокурора. Потерпілим, які вижили, вдалось отримати моральну і матеріальну компенсації.

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"За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора судом визнано винними трьох осіб у розбої, незаконному поводженні зі зброєю, умисному тяжкому та умисному легкому тілесних ушкодженнях", – написали в ОГ.

Що відомо про рішення суду

Зловмисниками виявились громадянин Росії та громадянин Вірменії. Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щодо іншого нападника, який є громадянином України, то він отримав 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Крім цього, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих – винні мають заплатити на їхню користь моральну та майнову шкоду у сумі понад 30 мільйонів гривень.

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Що довели у суді

Прокурорам у судді вдалось довести, що злочинці восени 2015 році, попередньо змовилися, і біля станції київського метрополітену "Гідропарк" напали на чотирьох учасників АТО.

Вони спричинили їм тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, від яких один із потерпілих згодом помер. А надалі заволоділи їхнім майном, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Також стало відомо, що двоє із засуджених на тому самому місці напали ще на двох людей та обікрали їх. Злочинці носили та зберігали боєприпаси й вибухові речовини, але не мали для цього законного дозволу.

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