Після довгої тяганини суд виніс рішення щодо аліментів Мухарського: реакція шоумена

Відомий актор та шоумен Антін Мухарський отримав рішення суду щодо нарахування аліментів на спільних з Сніжаною Єгоровою дітей.

У судовому процесі між колишнім подружжям – Антіном Мухарським і телеведучою Сніжаною Єгоровою перемогла Сніжана, про що свідчить пост у її Facebook.

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Антін Мухарський болісно відреагував на програш у суді та звернувся до Президента України Петра Порошенка.

Також шоумен записав відео, в якому розповів про несправедливу суму аліментів.

"Нарешті в Оболонському суді через чотири роки моїх поневірянь та після того, як я зняв і повісив свої труси на ручку Оболонського суду, ця система винесла рішення, згідно з яким я від сьогоднішнього дня маю сплачувати на користь матері моїх неповнолітніх трьох дітей суму у 24 300 гривень", – додав Мухарський.

Нагадаємо, нещодавно Антін Мухарський покинув Україну та намагається отримати політичний притулок у Європі. Нещодавно шоумен у своєму Facebook розповів про труднощі свого емігрантського життя.