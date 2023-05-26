Путін більше не здатен захистити Крим: у Британії пояснили, чому Аксьонов вирішив створити ПВК

У Росії зросла кількість парамілітарних угрупувань після вторгнення в Україну. Також відповідні угруповання почали створювати й на окупованих територіях, зокрема в анексованому Криму.

Розвідка Великої Британії проаналізувала зростання кількості парамілітарних угрупувань в Росії, які не входять до лав збройних сил країни. У відомстві зазначили, що зростання кількості парамілітарних угрупувань різко прискорилось після вторгнення Росії в Україну і набуло особливого значення в окупованому Криму.

Дізнайтесь більше Масове створення ПВК у Криму: у розвідці пояснили поведінку окупантів

Аксьонов стурбований, що Росія не може захистити Крим

Ставленик Кремля в окупованому Криму Сергєй Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох таких місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до "казацьких традицій".

У Британії вважають, що Аксьонов, ймовірно, "прагне відполірувати свою патріотичну репутацію", вербуючи бійців. Водночас він, вірогідно, також стурбований нездатністю регулярної армії Росії захистити півострів.

"Основний підрозділ російського гарнізону, 22 армійський корпус, наразі здебільшого дислокований за межами півострова і зазнав значних втрат", – заявляють у британській розвідці.

Що відомо про ПВК в окупованому Криму