"Я зробила все, що могла": Меркель не шкодує про свої рішення щодо "Північного потоку-2"

Ангела Меркель заявила, що не відступає від своїх рішень щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Колишня канцлерка Німеччини вважає, що проєкт мав економічний і політичний сенс.

Політикиня заявила, що не вважає своє рішення про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" неправильним. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на її інтерв'ю виданню Spiegel.

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Чому Ангела Меркель не визнала своєї помилкової політики

Меркель наголосила, що на момент початку повномасштабної війни Росії проти України постачання газу через "Північний потік-2" ще не здійснювалося. Вона також додала, що не шкодує про свої попередні рішення.

За словами колишньої канцлерки, її завданням було забезпечити доступ до дешевих енергоносіїв для німецької економіки. Меркель зазначила, що в той час не було політичної більшості, яка б підтримала відмову від торгівлі газом із Росією, а бізнес-спільнота також не схвалювала такого кроку.

Зверніть увагу! Вона вважала, що "Північний потік-2" мав важливе політичне значення, зокрема у контексті підтримки зв’язків із Росією. Політикиня пояснила, що після завершення Холодної війни співпраця із російською стороною могла сприяти залученню Владіміра Путіна до глобальної економічної системи.

На зауваження журналістів щодо помилковості її політики, Меркель відповіла, що робила все можливе, щоб уникнути нинішньої ситуації.

Я намагалася зупинити російський наступ на сході України під час переговорів у Мінську у 2015 році. Тоді мені здавалося нерозумним говорити одночасно про те, що ми розриваємо всі економічні зв'язки, які також були важливі для Путіна,

– нагадала ексканцлерка Німеччини.

Меркель переконана, що на початку свого правління Путін нібито не мав наміру воювати з Україною, а його агресивні плани сформувалися з часом, зокрема через дії країн Заходу.