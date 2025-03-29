Війська США перехопили російський літак: авіаексперт проаналізував ситуацію

У Тихому океані американські винищувачі перехопили російський протичовновий літак Іл-38Н. Він летів поряд із авіаносцем ВМС США "Карл Вінсон".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу зазначив, що незвичним у цій ситуації є те, що авіаносець США повинен перебувати в Тихому океані, тоді як росіяни бачили його біля своїх берегів.

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"Як він там опинився, враховуючи всі конвенції? Абсолютно незрозуміло, як вони прогавили американський авіаносець", – сказав Костянтин Криволап.

Він додав, що Іл-38Н – це модернізована версія старого літака, перша модель якого була розроблена ще на початку 1960 років. Це літак радіотехнічної розвідки, спостереження, патрулювання та виявлення.

Це радіотехнічний шпигун, який літає поруч із морськими угрупованнями, намагається записати та перехопити їхні сигнали, встановити закономірності та передати цю інформацію для подальшого аналізу. Він збирає дані, які можуть бути розшифровані й використані,

– пояснив Криволап.

За його словами, проліт такого літака поблизу авіаносця – це нонсенс. Іл-38Н має дальність виявлення різних радіотехнічних систем до 400 кілометрів. Те, що він наблизився до авіаносця настільки близько, свідчить про свідому провокацію.

На такій швидкості розвідку біля авіаносця не проводять. Найімовірніше, один партнер пролетів біля військового судна іншого партнера. В інших випадках подібні наближення розглядаються як загроза,

– зазначив Криволап.

Він додав, що Іл-38Н має на озброєнні бомби та торпеди і призначений для боротьби з підводними човнами. Криволап висловив здивування, що американці дозволили цей політ, і припустив, що це могли бути навчання.