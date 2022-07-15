Є 2 головні теми, – Куса назвав завдання, заради яких Байден поїхав на Близький Схід

Джо Байден вирушив у турне країнами Близького Сходу. Експерти припускають, що перед президентом США стоять два головні завдання – обговорити тему нафти та співпраці.

Про це 24 каналу розповів експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він каже, що у візиті Байдена на Близькій Схід є дві головні теми.

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За словами експерта, перша тема – це буде спроба Байдена вмовити Саудівську Аравію наростити видобуток нафти.

На його думку, президент США проситиме, щоб вони "викинули" на світовий ринок більше нафти, аби стабілізувати ціни хоча б до 100 доларів.

Бо якщо ціни на нафту будуть і надалі зростати, це нівелюватиме санкції проти Росії, бо вони зможуть отримувати надприбутки і відповідно постійно наповнювати бюджет,

– пояснив Куса.

Він зазначив, що друга тема – це спроба схилити Саудівську Аравію та Ізраїль до співпраці, щоб вони стали наступними лідерами регіону після того, як США зменшить свою залученість в регіональні справи.

"США не хочуть займатися Близьким Сходом. Але для того, щоб цей регіон залишався стабільним, де захищені інтереси Вашингтона, має бути сформована регіональна коаліція, куди увійдуть дружні країни – це Ізраїль та аравійські монархії", – зауважив експерт.

Тобто, як запевняє Ілія Куса, це дві головні теми, і заради них Байден поїхав до Саудівської Аравії.

Ілія Куса про завдання Байдена на Близькому Сході:



До слова, видання The New York Times вважає, що Джо Байден під час візиту на Близький Схід спробує домовитися там про радянську зброю для України.