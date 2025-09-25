Чому блокування незаконного грального бізнесу не працює?

За умов існування чорного гемблінгу регулювати білий – окреме завдання. Бо якщо легальний гральний бізнес сильно зарегулювати, це призводить лише до того, що чорний сегмент захоплює все більшу частку ринку. Або білий сегмент переїжджає в сірий та чорний. Результат один і той самий. Про це пише Тарас Котов, інформує 24 Канал.

До теми Як в Україні реформують сферу азартних ігор та лотерей

Постійно можна чути одну пропозицію в рамках боротьби з чорним гральним бізнесом: всі нелегальні сайти просто заблокувати, потім заблокувати їх дзеркала, потім заблокувати все.

Ми вивчили досвід інших країн і можемо констатувати: цей шлях ні до чого не призведете. Окрім проблем.

Звісно, можна сказати, що держава повільно блокує сайти нелегальних казино, а треба швидше. І поки держава, наприклад, за тиждень заблокувала 10 сайтів, нелегали відкрили 15 дзеркал. От якщо держава буде блокувати 15 сайтів на тиждень, то все буде окей. Не буде.

Це гонитва озброєнь. Нелегали відкривають (та тримають резервні потужності) рівно під швидкість блокування державою плюс запас. Якщо держава почне блокувати швидше, нелегали будуть відкривати нові дзеркала швидше. А коли держава блокує щось "на льоту", це завжди без рішення суду.

Знаєте, що буде коли держава на потоці буде блокувати тисячу URL на день? Корумповані правоохоронці почнуть додавати до списку блокувань те, що їм не подобається. Спочатку – сайти регіональних розслідувачів та нішевих ЗМІ, маленьких грантових та правозахисних організацій, зливні бачки. А потім і все інше: "Ой, перепрошуємо, вийшла помилка, звертайтесь до суду, тоді виключимо з переліку".

При цьому нелегальні казино все одно будуть доступні. Вони обганятимуть блокування на кілька кроків завдяки потоковому відкриттю нових дзеркал. Люди, які кажуть, що блокування вирішить проблему, забувають перспективи боротьби з Р2Р-платежами.

Була гіпотеза, що введуть обмеження, і ринок, який забезпечує нелегальним казино доступ до карток клієнтів, припинить існувати. Замість цього це відкрило величезний портал до нових IT-рішень для забезпечення нелегальних платежів. Р2Р спокійно продовжує працювати далі. Рішення виникли менше ніж за місяць і масово. Так і нелегальні казино будуть доступні – рішення знайдуть, навіть якщо держава буде блокувати тисячі адрес на день.

А як в інших країнах?

Он так HDrezka, як медіаресурс держави-агресора, промаркований. І як, вдалося заблокувати? Ні, HDrezka все одно доступна. Навіть Росія з усіма їх роскомнадзорами, ТСПУ на всіх провайдерах, DPI, та іншими абревіатурами не змогла заблокувати нелегальний гемблінг. 50% грального бізнесу в Росії нелегальні, а обсяг ринку становить 300 мільярдів рублів.

Інший приклад, не пов'язаний з гральною індустрією. Тотальне обмеження YouTube у Росії призвело до того, що мільйони людей вивчили, що таке VPN. Тому VPN в Росії також блокують.

Навіть Китай, в якому інтернет побудований навколо їх Great China Firewall, не зміг перемогти нелегальний гемблінг. Тобто країна, в якій на ручній модерації контенту сидить 30 000 людей, і існує тотальне слідкування, зіштовхується з тим, що заблокувати платежі і сайти нелегальних онлайн-казино не вдається.

Обсяг нелегального ринку онлайн-гемблінгу в Китаї становить десь 400 мільярдів юанів, що майже дорівнює обсягу легальних і дозволених державних лотерей (424,6 мільярда). Чому така велика доля ринку у нелегалів? Тому що вони дають кращі рейти на виграші, ніж держава. При тому, що забезпечити онлайн-платежі в Китаї ще та проблема. Але забезпечують. Нелегальний гемблінг в Китаї вбудований у весь онлайн-бізнес Тріад (скам, кардінг, злами, чорне онлайн-кредитування).

Знаєте, де нелегальні казино заблоковані у світі? У Північній Кореї. Бо там інтернет весь внутрішній і по талонах, а доступ є лише на список білих сайтів. Тому, мабуть, у Росії зараз також від списків на блокування, які не працюють, переходять до такого самого інтернету білих списків. Пілот на мобільному інтернеті зараз якраз впроваджують. Там і державний месенджер, "госуслугі" та маркетплейс "Вайлдберіз", а більше їм нікуди не треба.

То як боротися з нелегальним онлайн-казино?

Введення у нас в країні потокового блокування без рішення суду або білих списків – це проблема, більша за нелегальний гемблінг. Не кажучи вже, що це ніяк не завадить військовослужбовцям програвати своє забезпечення через Starlink. Тому що Ілон Маск не буде блокувати не те що 1000 урлів на день, а взагалі нічого. Та й VPN також ніхто не скасовував.

І правоохоронцям, і Мінцифрі, і суспільству, і представникам білого ринку треба чесно визнати одну просту річ – у демократичній Україні перемогти чорний ринок гемблінг виключно блокуваннями просто неможливо.

Треба розробляти інший, комплексний підхід, а не вимагати пришвидшення блокувань. Саме для цього потрібен багатосторонній діалог між державою, регулятором, представниками легального грального бізнесу, антикорупційною експертною радою і громадськістю.